Rusya-Ukrayna savaşı… Irpin’de panik: Kaçmaya çalışıyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 14'üncü gününde Kiev yakınlarındaki Irpin kentinde panik büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Rus askerlerinin baskıyı artırdığı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Irpin kentinde endişe ve panik katlanarak artıyor.

Rus kuşatmasının sürdüğü ve çatışmaların yoğunlaştığı Irpin’de Ukrayna ordusu bir yandan kenti savunmaya çalışırken diğer taraftan da tahliye sürecini yönetmeye çalışıyor.

Kiev yakınlarındaki kentte yaşayan çocuk, kadın ve yaşlılar, çatışma alanlarının dışına kaçmaya çalışırken Ukraynalı askerler de yardımcı oluyor.

Özellikle yaşlılara destek olmaya çalışan Ukraynalı askerler tekerlekli sandalye bulamayınca bazı yaşlıları el arabasında taşımak zorunda kaldı.

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