Rusya-Ukrayna savaşı: Isı eksi 20 dereceye düşüyor, Rus tankları 40 tonluk buzluğa dönecek

Rusya'nın 14 gün önce başlattığı Ukrayna işgalinde hem Ukraynalıların direnişi hem de uluslararası kamuoyunun baskısı neticesinde Rus askerleri kuşatmayı tamamlayamazken, bölgede hava sıcaklığının eksi 20 derecelere ineceği açıklandı. Uzmanlar, "Aşırı sopuklar Rus tanklarını 40 tonluk donduruculara dönüştürecek" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna savaşı 24 Şubat’tan beri devam ederken, yarın ve sonraki günlerde bölgenin soğuk hava dalgasına ve şiddetli rüzgarın etkisine girmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bölgede bu hafta içinde hava sıcaklığının eksi 20 santigrat dereceye dineceğini açıklarken, bu durumun özellikle Kiev’i kuşatmak için bölgeye gelen tank ve zırhlı araç konvoyunu etkileyeceği belirtildi.

Hava şartları sebebiyle Rusya’nın işgal planının sekteye uğrayabileceği belirtilirken, uzmanlar, “Askerler ya tankları ve zırhlı araçları terk etmek zorunda kalacak ya da 40 tonluk derin dondurucuların içinde oturmak zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

Kutuplardan gelen hava akımı ile birlikte Kiev civarında ve Harkov’da hava sıcaklığının eksi 10 derecelere düştüğü belirtilirken önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşeceği kaydedildi.



“RUS ASKERLERİNİ ETKİLEYECEK”

İngiliz The Times gazetesine konuşan uzmanlar, “Hava şartları Rusya’nın işgalini zorlaştıracak. Özellikle Ukraya’nın başkentinin kuzeyinde konvoy halinde kalan zırhlı araç ve tanklar için” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Ukraynalı bir yetkili, “Hava şartları uzun süredir bekleyen konvoyları etkileyecek. Yol kenarında Kiev’e saldırmayı bekleyen askerler en çok etkilenecek grup olacak” dedi.

İngiliz ordusunda 20 yıl görev yapan Binbaşı Kevin Price, “Eksi 20 derece Rus ordusuna kesinlikle hasar verecek. Havanın soğuması çamurların azalmasını sağlayarak hareketi sağlayabilir ama Ruslar dondurucu soğuklara hazır değil. Birçok askerin uygun kıyafeti ve ekipmanı olmadığına inanıyorum” dedi.

Öte yandan uzun konvoyda kalan tank ve zırhlı araçlarda akaryakıt sorununun da olduğuna dikkat çekildi. Price, “Akaryakıt sıkıntısı olduğu için aracı çalıştırıp ısınamayacaklar. Bütün bir geceyi 40 tonluk demirden bir dondurucuda oturarak geçirdiğinizi düşünsenize. Bu soğuklar araçların performansını da etkileyecektir” dedi.

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