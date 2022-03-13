Rusya-Ukrayna savaşı… Kiev yönetiminden 2 haftalık temel gıda açıklaması

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Kiev yönetiminin açıklamalarını "son dakika" ibaresiyle aboneleriyle paylaştı... Kiev yönetimi, olası bir kuşatma durumunda 2 haftalık temel gıda malzemelerini ayırdıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Şubat ayının sonunda Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupların oluşturduğu Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıyan Rusya’nın başlattığı savaşın 18’inci gününde Ukrayna’dan açıklama geldi.

Kiev şehir yönetimi bugün bir açıklama yayınlayarak, durumun daha da kötüye gitmesi durumunda bir planın hazır olduğunu duyurdu.

Kiev şehir yönetiminin yayınladığı açıklamada, “Şehir olası bir kuşatma durumuna karşı hazırlık yaptı. Evlerini bırakmayan iki milyon Kiev halkı durum daha da kötüleşirse desteksiz bırakılmayacaktır” denildi. Yetkililer iki haftalık temel gıda ürünlerinin ayrıldığının da altını çizdi.

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