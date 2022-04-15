Rusya-Ukrayna savaşı… Putin 40’ıncı üst düzey askerini kaybetti

50 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor... Savaşta Rusya lideri Putin'in üst düzey kurmayları ölmeye devam ederken, 40'ıncı üst düzey ismin de savaşta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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50 gündür savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında, Rus lider Vladimir Putin için alarm zilleri çalmaya başladı…

Savaşın başladığı günden beri çok sayıda üst düzey askerini yitiren Putin’in 40’ıncı üst düzey kurmayının da öldüğü duyuruldu.

Sosyal medyadan gelen bilgilere göre Korgeneral Denis Mezhuev, savaşta yaşamını yitirdi… Sivastapol Kızıl Bayrak 1. Motorlu Piyade Birliği’ni yöneten Mezhuev’in ölümünü henüz Moskova doğrulamadı. Fakat Rus şair ve besteci Andrey Kovalev, Mezhuev’in ölüm haberini duyurdu. Kovalev, Mezhuev’e nişan verilmesi gerektiğini söyledi.

Şubat ayının sonunda başlayan savaşta Ukrayna Putin’in 7 generalinin yaşamını yitirdiğini açıklasa da Rusya’nın da yarbay ya da albay olarak görev yapan 33 askerinin öldüğü tahmin ediliyor. Rus yetkililer 50 gündür bunlardan sadece 1’inin ölümünü doğruladı.

Savaşın başladığı günden beri Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla Rus askeri yaşamını yitirdi.

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