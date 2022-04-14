Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazör gemisi battı

Yılan Adası'nı kuşatan ve Ukrayna tarafından vurulduğu açıklanan, 510 mürettebatlı Moskova isimli kruvazör gemisi battı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor.

Dün gece saatlerinde Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıklamıştı. Rusya ise yeni bir açıklama yaparak Moskova isimli kruvazör gemisinin battığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı” ifadesi kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu.” ifadeleri kullanılmıştı.

Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, “Moskova isimli gemi Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna” demişti.

SALDIRILARIN İLK GÜNLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Moskova kruvazörü, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz’de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası’na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna “Cehenneme gidin” çağrısında bulunmuştu.

Rusya’nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980’lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi “Moskova” olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya’nın Suriye’de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.

İlginizi Çekebilir Pentagon: Moskova'da oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz

İlginizi Çekebilir Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisinde büyük patlama