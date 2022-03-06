Rusya-Ukrayna savaşı… Zelenskiy’i öldürmek isteyen paralı asker grubu Wagner’in arkasında Putin’in şefi çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken geçen hafta yayınlanan bazı rapor ve haberlerde Ukrayna lideri Zelenskiy'e yönelik suikast timlerinin ve paralı askerlerin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı. Dünyanın en kanlı paralı asker grubu olarak bilinen Wagner'in arkasındaki ismin "Putin'in şefi" olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin son haftalarda çok sayıda suikasttan kurtulduğu geçen hafta açıklanırken, Ukrayna’daki paralı asker grubu Wagner’in arkasındaki ismin ise “Putin’in şefi” olarak da bilinen Yevgeny Prigozhin olduğu duyuruldu.

Son dönemde savaş ile ilgili doğru ve çarpıcı haberleriyle öne çıkan İngiliz The Times gazetesi, Wagner grubunun Kremlin adına Ukrayna’da cinayet işleyerek saldırılarda bulunduğunu yazdı.

Putin’e en yakın isimlerden biri olan ve resmi olarak “catering” sektöründe olan Prigozhin’in bu grubu finanse ettiğini yazan The Times, geçen yılın Ağustos ayında Solntsepyok isimli bir filmde hem bu grubun anlatıldığı hem de Moskova propagandası yapıldığını aktardı. Gazete, “Kurmaca bir senaryo üzerinden ilerleyen filmde Ukrayna’nın Rusları 2014’te katletmesi sonrasında Rus paralı askerlerin intikam almaları mercek altına alınıyor” yorumunu yaptı.

Gazete o dönem filmde büyük yıldızların oynadığını ve o filmi de Prigozhin’in finanse ettiğini yazdı. Geçen hafta Zelenskiy’e düzenlenen arka arkaya suikastların suya düştüğünü aktaran The Times’a konuşan ve grupla bağı olan bir isim ise yaşananların detaylarını paylaştı.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermeyen yetkili, Wagner grubunun çok kısa bir sürede suikastı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Yetkili, “Onlar suikast planının parka girmek kadar kolay olacağını düşündü. Fakat çok sayıda zayiat verdiler ve şimdi Kiev’de mahsur kalmaktan endişe ediyorlar” yorumunu yaptı.

WAGNER GRUBU 2014’TEN BERİ UKRAYNA’DA

Wagner’in paralı askerlerinin 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte Ukrayna’da olduğu da belirtildi.

Öte yandan Prigozhin’in 2001’de tanınmaya başlandığı ve St. Petersburg’daki New Island isimli lüks lokantasına Putin’in sık sık gittiğini aktaran The Times, eskiden bir sosisli sandviç tezgahı olan adamın işini büyüttüğü, hizmet, konaklama ve catering sektöründe de aktif olduğunu yazdı. Wagner grubunun arkasındaki isim olduğunu yazan gazete, “St. Petersburg’da düzenlenen etkinlik ve yemekleri tek bir catering şirketi üstleniyordu, Prigozhin’inki. Eğer ihale ona kalmazsa etkinlik olmuyordu” yorumunu yaptı.

Wagner grubunu ise eski bir özel harekat askeri olan Dmitri Utkin’in yönettiğini aktaran gazete, Wagner isminin ise Adolf Hitler’in en sevdiği besteciden geldiğine dikkat çekti.

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