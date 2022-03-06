Rusya-Ukrayna savaşı… Batı ülkelerinin Putin’e karşı 6 adımlı savunma planı ortaya çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında bir haftayı aşkın bir süredir devam eden savaşta endişe, kaos ve panik katlanarak büyüyor... İngiliz medyası ise İngiltere Başbakanı Johnson'ın Moskova yönetimine karşı 6 adımlı bir saldırı planı üzerinde çalıştığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen ve yaklaşık iki hafta önce bu grupları resmi olarak tanıdıktan günler sonra Ukrayna’yı işgal etmeye başlayan Rusya ve Vladimir Putin’e tepkiler her geçen gün çığ gibi artıyor.

Ukrayna’da milyonlarca sivil evinden ve yurdundan olurken binlere insan da Rusya’nın saldırılarında yaşamını yitirdi… Bölgede bu gelişmeler olurken İngiliz medyası, İngiltere’nin Putin’e karşı 6 maddeli bir eylem planı hazırladığını yazdı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, kurmaylarıyla Putin’i alt etmek için bir plan hazırladığını yazdı. Gazete, Ukrayna’daki felaketi sona erdirmek için Johnson’ın bu planı müttefik ülkelerle paylaşacağını ve bu konuda çabalayacağını da aktardı.

Putin’i yenmek için farklı senaryolar hazırlandığını vurgulayan gazete, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya liderlerini de Londra’ya davet edeceğini yazdı.

JOHNSON’IN KONUŞMASI HAZIR

Fransız haber ajansı AFP de bu planının en ince detaylarının pazar günü yayınlanacağını yazarken İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği günler uluslararası kamuoyunda bir kınama dalgası yarattı. Dünya çapındaki ülkeler büyük bir ekonomiye karşı alınabilecek en büyük yaptırım paketlerini uygulamaya koydu” denildi.

Öte yandan Johnson’ın görüştüğü liderlere, “Putin düşmeli ve bu düşüşün sebebinin saldırganlığı olduğunu bilmeli” diyeceği de belirtildi.

İNGİLTERE’NİN EYLEM PLANI

Johnson’ın eylem planı ise şu adımlardan oluşuyor:

– Ukrayna için uluslararası insani yardım koalisyonu oluşturulması.

– Kiev ordusunun kendisini savunması için gerekli desteğin verilmesi.

– Moskova’ya yaptırımların çok daha sertleştirilmesi.

– Krizi yumuşatmak için diplomatik çaba.

– Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliği ve direnci hızlıca artırmak için kampanya.

– Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının hızlıca normalleşmesini engellemek.