Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya'nın Ukrayna saldırısının hava trafiği üzerindeki etkisi büyüyor. Rusya’ya hava sahasını kapatan ülkelere son olarak Letonya, Estonya ve Litvanya’da eklendi. Rusya ise İngiltere’nin ardından Bulgaristan, Polonya ve Çekya uçaklarına da hava sahasını kapattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya'daki havayolu şirketlerine ait uçakların hava sahasına girişini yasakladı. Rusya havacılık kurumu, bu ülkelerin Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararına aynı şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Rusya daha önce de, İngiltere'nin Rus Aeroflot şirketine bağlı uçakları yasaklama kararına misilleme olarak İngiliz uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almıştı.

Bu arada Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere son olarak Letonya, Estonya ve Litvanya'da eklendi. Üç ülkenin ulaştırma bakanlarının hava sahalarını Rusya'ya kapatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Letonya havayolu şirketi airBaltic ise, “Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonucu artan riskler nedeniyle” Rusya'ya tüm uçuşları 26 Mart'a kadar durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada “Yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliği önceliğimizdir” dendi.

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