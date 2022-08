Salman Rüşdi’ye saldıran kişinin kimliği belirlendi

Ünlü yazar Salman Rüşdi'ye bıçakla saldıran kişinin kimliği belli oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin New York eyaletinde bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan “Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Salman Rüşdi’ye (75) saldıranın kimliği açıklandı.

ABD medyasının New York Eyalet Polisi’ne dayandırdığı bilgilere göre, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü’nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada Rüşdi’ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu öğrenildi. New Jersey’in Fairview semtinde ikamet ettiği belirtilen Matar’ın, Rüşdi’ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York’un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü’ne gittiği kaydedildi.

Rüşdi’yi, biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan Matar’ın konferans salonundan kelepçe takılarak en yakın polis karakoluna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Rüşdi’nin tedavisinin, yaklaşık 40 dakika mesafede, Pensilvanya sınırları içerisindeki UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi’nde devam ettiği kaydedildi.

Bu arada Matar’ın New Jersey’nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

‘BİR GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR’

New York Times’a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı.

Wylie, “Haberler iyi değil” diyerek yaptığı açıklamada, Salman Rüşdi’nin durumu hakkında “Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş” ifadelerine yer verdi.

HAKKINDA ÖLÜM FETVASI VERİLMİŞTİ

ABD’nin New York eyaletinin kuzey batı bölgesindeki Chautauqua Enstitüsü’ne konferans için giden “Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Selman Rüşdi dün bıçaklı saldırıya uğramıştı. New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi’nin hayatta olduğunu ve “gerekenin yapıldığını” söylemişti.

1980’lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008’de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülmüştü. (AA)

İlginizi Çekebilir Ünlü yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı