Türkiye’nin Suriye operasyonu gündemdeyken İran’dan dikkat çeken açıklama

Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra bölgedeki önemli aktörlerden İran'ın tutumu bir süredir tartışılırken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ziyareti sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi. Abdullahiyan, ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdullahiyan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı olası operasyonu değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye'nin olası planını eleştirirken, bu operasyonun Suriye'deki gerilimi ve insani ızdırabı artıracağı uyarısında bulunmuştu. Ancak bu açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra, Abdullahiyan’ın Türkiye ziyaretinin ardından İran tutum değiştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Suriye’de yeni bir Türk askeri operasyonuna karşı çıkmayacağının sinyalini verdi.

‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ’

Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte, “Türkiye’nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir.” dedi. İran Dışişleri Bakanı, “Türkiye’nin güvenlik kaygıları kalıcı olarak ele alınmalıdır.” ifadelerinde de bulundu.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu operasyon açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği İran Türkiye'nin operasyon planına açıkça karşı olduklarını vurgularken, olası risklere karşı ‘temkinli' davranacaklarını açıklamıştı.

Türkiye’nin Suriye operasyonunu açıklamasının ardından da hem Washington hem de Moskiva yönetimleri Türkiye’ye itidal çağrısında bulunmuştu.

Ancak Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinin bu operasyonu “anlamasını ve saygı duymasını” beklediğini söyledi. Pazartesi günü, operasyonun “hazırlıklar biter bitmez” başlayacağını söyledi.

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