Uganda’da internette muhalefete sansür tartışması

Uganda Devlet Başkanı Museveni, bazı çevrimiçi bilgi paylaşımlarını yasaklayan iletişim kanununu onayladı. Muhalefet yasanın ifade özgürlüğünü sınırlandıracağını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, internetteki bazı bilgi paylaşımlarını yasaklayan iletişim kanununu onayladı.

BBC’nin haberine göre nefret söylemi içeren, yanlış ve kötü niyetli bilgileri paylaşma ve göndermeyi suç sayan yasa parlamentodan Eylül’de geçmişti. Yasa aynı zamanda bilgisayar aracılığıyla “başka biriyle alay etme, aşağılama, küçük düşürmeyi” de yasaklıyor, kişi bilgilerinin izinsiz paylaşılması da suç olarak görülüyor.

HAPİS VE PARA CEZASI

Yasaya aykırı davrananlar hakkında 10 yıla kadar hapis ya da yüksek miktarlarda para cezası istenebilecek.

1986’dan bu yana devlet başkanı olan 78 yaşındaki Museveni, son zamanlarda, sosyal medyada muhalif paylaşımları eleştiren konuşmalar yapıyordu.

Reuters’ın haberine göre, Allan Bariyo adlı bir bilişim hukukçusu bu yasanın elektronik ortamda bilgiye erişme hakkı ve ifade özgürlüğü için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yine Reuters’ın ulaştığı dijital haklar baskı grubu Unwanted Witness, bu yasanın yoruma açık hükümler içerdiğini savundu.

Uganda’da daha önce de muhalif politikacıları ve hükümeti eleştirenleri durdurmaya yönelik suç düzenlemeleri yapılmıştı. 2021’de yazar Kakwenza Rukirabashaija, Twitter’dan Museveni ve oğlu Orgeneral Muhoozi Kainerugaba’yı eleştirdiği için gözaltına alınmıştı.

BBC İzleme Servisi’ne göre, muhalif bir milletvekili yasayı üst mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

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