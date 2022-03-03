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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Erdoğan açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Masaya oturun müzakere edelim, ama otuz metre uzakta oturmayın“ ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi olduğunu açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Erdoğan açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8'inci gününe girerken, taraflar Belarus'ta 2'nci kez masaya oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin toplantısı sırasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Zelenskiy şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, sadece drone’larla yardımcı olmuyor biz drone’ları satın aldık. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan'ın.

* Ukrayna'ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Ukrayna’ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi.

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