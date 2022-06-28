Ukrayna onlara güveniyor: Savaş, Rusya topraklarına taşındı itirafı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Ukrayna'daki Şaman taburu, savaşın Rus topraklarına taşındığını ilk kez kabul etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, gözler Ukraynalı özel kuvvetler birliği olan Şaman taburuna çevrildi. İngiliz The Times gazetesi, Şaman taburunun ilk kez Ukrayna dışında operasyonlar düzenlediğini duyurdu.

İngiliz gazeteye konuşan iki operatör ve bir istihbarat subayı, Kremlin’in altyapı tesislerini hedef aldıklarını belirtirken, Ukrayna özel kuvvetlerinin savaşı ilk kez Rusya topraklarına taşıdığını doğruladı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Rus petrol rafinerilerinin, mühimmat depolarının ve iletişim ağlarının hedef alındığını ilk kez doğruladı.

‘RUSLAR ORADA OLDUĞUMUZA İNANMIYOR’

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan taburdan bir kişi, “En ilginç görevler düşman hatlarının gerisinde çalışmaktır; Sınırın ötesine patlayıcı yerleştirmek gibi.” dedi. The Times gazetesinin ‘yakışıklı’ olarak isimlendirdiği kaynak, “Ruslar ne olduğunu bilmiyor, çoğu zaman orada olduğumuza inanamıyorlar.” dedi.

The Times, Şaman taburunun Ukrayna askeri istihbaratının saldırı ve keşif kolu olduğunu açıklarken, yalnızca en zorlu dayanıklılık ve hayatta kalma becerileri testlerini geçen kişileri kabul ettiğini de açıkladı. Ukraynalı askerlerin dalış, paraşütle atlama ve dağcılık konularında uzman olduğu da vurgulandı.

Ukraynalı üst düzey bir istihbarat yetkilisi, “Onları en zor görevleri üstlenmeye gönderiyoruz çünkü onlar en iyi ve en cesur askerlerimiz.” dedi.

Yakışıklı takma adlı kişi, Şubat ayındaki işgale ülkenin silahlı kuvvetlerinin hazırlanmış olmasına rağmen, yine de durumun şoke edici olduğunu söylerken, “Her gün işgalin yarın başlayacağı söylendi ve sonra olmadı. Sonunda başladığında biz de inanamadık.” dedi.

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