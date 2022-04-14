Ukrayna-Rusya savaşı… Mariupol’de endişe artıyor, istihbarat raporu yayınlandı

İngiliz askeri istihbarat birimleri haftalardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kapsamlı bir istihbarat raporu hazırladı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken İngiliz askeri istihbarat birimi bir rapor hazırladı… Bölgede yaşanan savaş ile ilgili güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşan yetkililer, Ukrayna’daki Kramatorsk ve Kostiantynivka bölgelerinin Rusya’nın saldırısına maruz kalacağı öngörüsünde bulundu.



Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki diğer şehir merkezlerine uyguladığı şiddetin bir benzerini uygulamasının beklendiği kaydedilirken, “Bölgeye füze saldırıları düzenlenebilir” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan raporda, Ukrayna’nın Mariupol’de Rus saldırılarına karşı savunmaya devam ettiği de belirtilirken bu sebeple çok sayıda Rus askeri ve ekipmanının da bölgede kalmaya zorlandığı belirtildi.

MARIUPOL RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Savaştan önce 400 binden fazla kişinin yaşadığı liman kenti, sanayi ve tarım açısından önemli bir nokta. Ayrıca Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.

Böyle bir durumda Mariupol, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği ilk büyük kent olacak. Bu da Ukrayna’da ağır kayıplar yaşadığı ve ilerlemekte zorlandığı söylenen Rus ordusuna moral kazandıracak.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, bu sabah yaptığı açıklamada kentte binden fazla Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi, Ukrayna ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını duyurdu. Haftalardır kenti savunan Ukrayna ordusuna bağlı 36. Donanma Birliği’nin Facebook hesabında yayınlanan bir açıklamada, Ukrayna askerlerinin mühimmatlarının tükendiği ve çok yakında Rus güçleri tarafından öldürülecekleri veya esir alınacakları belirtildi. Açıklamada, kentteki direniş “son savaş” olarak nitelendi.

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