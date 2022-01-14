Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, söz konusu siber saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Nikolenko açıklamada, “Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak kapatıldı. Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı ve siber polis soruşturma başlattı” dedi.

İlginizi Çekebilir Lavrov: Batı, Ukrayna'yı bahane ederek Rusya çevresine asker gönderebilir

İlginizi Çekebilir Kuzey Koreli hackerlar 400 milyon dolar çalmış