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Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine saldırı düzenlendi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

Ukrayna’da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, söz konusu siber saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı.

Birçok devlet kurumu siber saldırıya uğradı.

Nikolenko açıklamada, “Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak kapatıldı. Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı ve siber polis soruşturma başlattı” dedi.
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