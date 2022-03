Ukrayna’da yakalan Rus askerleri ağlayarak anlattı: Korkunç bir hata yaptık

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 20'nci gününde, Ukrayna tarafından yakalanan Rus askerlerine ait görüntüler yayınlandı. Ukrayna'nın Interfax haber ajansına konuşan askerler, ağlayarak Ukrayna halkından özür diledi. Yakalanan askerler, Putin ile ilgili de yeni iddiaları gündeme getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 20’nci gününde devam ederken, Ukrayna’da yakalanan Rus askerlerinin söylediği sözler savaşın korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan Rus askerleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgalinin ‘korkunç bir hata’ olduğunu kabul ederken, Rus hava kuvvetlerinin, Ukrayna’daki okulları, hastaneleri ve anaokullarını bombaladığını duyduklarını anlattılar.

Ukrayna’nın Interfax ajansında konuşan askerlerden, Sergey Galkin, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, Putin’in emriyle ülkelerini işgal ettikleri için Ukraynalılardan özür diledi.

‘HERKESTEN TEK TEK ÖZÜR DİLERİM’

Rus 15. motorlu tüfek tugayının bir üyesi olan Galkin, Ukrayna ordusu tarafından yakalanan ve bir hastanede tutulan yedi asker arasındaydı.

İşgali bir ‘felaket’ olarak değerlendiren Galkin, Putin’in onlara “Ukrayna’yı işgal etmelerini, Kiev’i ele geçirmelerini ve Ukrayna’da var olduğu iddia edilen faşizm ve zorbalıktan korumalarını emrettiğini” söyledi.

Bunu ‘hain bir işgal’ olarak nitelendiren Galkin, ‘Bu toprakları işgalimizden dolayı her evden, her sokaktan, Ukrayna’nın her vatandaşından, yaşlısından, kadınından, çocuklarından kendim ve ekibim adına özür dilerim. .’ dedi.

‘BU FELAKET YILLAR SÜRECEK…’

34 yaşındaki asker, Putin’e Ukrayna’ya asker göndermemesi için de çağrıda bulunurken “Askeri birliklerimizin generalliğine bir şey söylemek istiyorum. Korkakça ve hain davrandılar.” dedi.

Rus 16. Motorlu Tüfek Tugayı’nın esir alınan askeri Maksim Chernik de yaptığı açıklamada, “Ne kadar büyük bir hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duyguydu. Bütün bunların düzeltilmesi gerektiğini anlamak ve ilişkilerin bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor.” dedi. Chernik, ‘Bu bir yıldan fazla sürecek. On yıllar, belki yüzyıllar sürecek. Burada yaşananlardan sonra, tüm bunlardan sonra var olmak istemiyorum.” ifadelerinde bulundu.

‘CEP TELEFONLARIMIZI TOPLADILAR’

Video, Ukrayna tarafından yakalanan bir Rus askerinin Vladimir Putin’in savaşa katılmayı reddeden kaçakları öldüren ‘ölüm mangaları’ olduğunu iddia etmesinden birkaç gün sonra paylaşıldı.

Başka bir Rus asker de işgalden kaçan askerleri eve götürmek için eğitilmiş bir ekibin ‘gerçekten’ olduğunu söylerken, bu durumun birçoğunun teslim olmasına yol açtığını da vurguladı. İsmi açıklanmayan ve 22 yaşında olduğu belirtilen asker, Rus askerlerinin telefonlarının avaşla ilgili uluslararası haberleri görememek için kendilerinden alındığını da söyledi.

