Ukraynalı yeni evli çift cepheye koştu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde evlenme kararı alan çift kamuflaj kostümü giyip silahları kuşanarak cepheye koştu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Perşembe günü Ukrayna’ya saldırma kararı almasından sonra soluğu kilisede alarak evlenen Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin, ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN’e konuştu.

Mayıs ayında evlenmeyi planlayan fakat savaş ile birlikte bu planı öne çekerek geçen hafta evlenen çift Ukrayna’nın direnişine destek olmak için cepheye gitti. CNN’den Don Lemon’a konuşan çift kamuflaj kıyafeti giyerken tüfekle de direnişe katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Balayı tatiline çıkmak yerine ülkelerini savunmak istediklerini söyleyen çift, “Bunu anlamak çok zor. Bu artık bizim yeni gerçeğimiz oldu. Burada kimse savaşı kaybedeceğimizi söylemiyor ya da kimse ağlamıyor. Herkes kazanacağımıza inanıyor” dedi.

Fursin de, “İnsanlar her zaman özgür olmak istiyor. Bu insanlar özgürlükleri için savaşmaya hazır. Ailemi korumak için elimden geleni yapacağım” dedi.

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