Ülkede felaket: Denizaltı yanardağı patladı, Tonga ile iletişim koptu

Büyük Okyanus'taki Tonga'da denizaltı yanardağının önceki gün büyük bir şiddetle patlaması sonrasında panik ve endişe sürüyor... Bölgedeki ülkeler vatandaşlarına tsunami uyarısı yaparken, dalgaların metrelerce yükseldiği Tonga ile iletişim kesildi.

Sozcu.com.tr

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Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları yakınlarında patlayan bir denizaltı yanardağı tsunamiye yol açtı.

Büyük Okyanus’ta yer alan ada ülkesi yakınlarında deniz altında bulunan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Yanardağı önceki patladı. Patlama, bölgede yoğun bir duman ve kül tabakası oluşmasına yol açtı. Uydu tarafından da kaydedilen görüntüler bölgede paniğe yaratırken Tonga’yı tsunami vurdu.

Avustralya Meteoroloji Bürosu Tonga'da 1,2 metrelik dalgalar oluştuğunu açıkladı.

Sosyal medyada dalgaların başkent Nukuʻalofa ve diğer bölgelerde kıyıdaki evlere vurduğunu gösteren görüntüler yayınlandı.

Tsunami sonrasında Tonga’da nasıl bir hasar ve can kaybıyla karşılaşılacağı henüz bilinmezken, ülke ile iletişim resmen koptu. Telefon ve internet hatlarının kesik olduğu Tonga’da bulunan 105 binden fazla insanın dış dünya ile bağı koptu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısında, “Başkent Nuku’alofa kalın yanardağ tozlarıyla kaplı fakat bölgede durum sakin. Fakat sahil bölgelerinden henüz bir haber alamadık” dedi.

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