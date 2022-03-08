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Zelenskiy: Kimseden korkmuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.

Yayınlanma: 01:03 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Instagram hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, paylaşımında Kiev’den ayrılmadığını söyledi.

Paylaştığı videoda çalışma ofisinin dışını ve içini gösteren Zelenskiy, “Kimseden korkmuyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in Ukrayna lideri Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu belirtmişti.

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