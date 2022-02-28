Zelenskiy’nin hayatından sonra Ukrayna First Lady’si de gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bugün beşinci gününe girdi. Kiev ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkının yanında olduğunu yineledi ve 'direniş' mesajı verdi. Eskiden komedyenken bir anda Ukrayna'nın en güçlü adamına dönüşen Zelenskiy kadar eşi de merak konusu oldu. İngiliz medyası First Lady'nin hayatını araştırırken, Olena Zelenska'nın savaş sonrası paylaştığı mesajlara da yer verdi.

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Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasıyla gözlerin çevrildiği isimlerin başında kuşkusuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geliyor. Son yaptığı açıklamalarıyla, ülkesinin sonuna kadar direneceğini söyleyen ve kendisini ülkeden çıkarmak isteyen ABD’ye ‘Uçak yollayacağınıza asker yollayın’ diyen Zelenskiy, şimdiden dünyanın birçok yerinde insanların sempatisini topladı.

Durum böyle olunca, İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı’nın ailesini mercek altına aldı.

Ukrayna’nın ‘sadık First Lady’si’ başlığıyla duyurduğu haberinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in 44 yaşındaki eşi Olena Zelenska’nın hayatını anlattı, Putin’in suikast timinin birinci ve ikinci hedefinde olmalarına rağmen First Lady’nin eşinin yanında cesurca durduğunu belirtti.

EŞİNİN DEVLET BAŞKANLIĞINA KARŞI ÇIKTI

Zelenskiy, aktör ve komedyen olarak tanınmaya çalıştığı dönemde eşi Olena’nın ona her şekilde destek olduğu belirtilirken, kocası ona cumhurbaşkanlığına aday olmak için kariyerini bırakma planlarından ilk kez bahsettiğinde, alenen, bu duruma karşı olduğunu dile getirdi.

Yine de eşinin seçim kampanyası zamanı geldiğinde, Olena fotoğraf çekimleri ve kampanya konuşmaları için görev bilinciyle yanında yerinde aldı. Şimdi, Zelensky’nin zaferinden üç yıldan kısa bir süre sonra, iki çocuk annesi, küresel sahnede First Lady rolünü tamamen benimsedi.

MİMARLIK MEZUNU

First Lady Olena, ülkesinde de oldukça sevilen bir isim. Nüfuzunu ve konumunu yardıma ihtiyacı olan çocuklar, gıda erişimi olmayanlar ve cinsiyet eşitliği gibi konuları desteklemek için kullanmasıyla takdir topladı.

Zelenska’nın mimarlık fakültesi mezunu olduğu belirtildi.

Ayrıca Vogue Ukrayna kapağına verdiği pozlar uzun süre konuşuldu. First Lady, gardırobuyla da beğeni toplayarak, gardırobuyla da beğeni topla

TANIŞTIKLARINDA BAŞKA BİR İLİŞKİSİ VARMIŞ

Olena eşi Volodimir ile Kryvyi Rih Ulusal Üniversitesi’nde tanıştı. Akademik başarılarıyla bilinen Olena, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde mimarlık okurken, Volodimir Zelenskiy ise hukuk okuyordu. 1995 yılında ikili tanıştığı zaman, Olena’nın başka bir sevgilisi vardı.

Ulusal yarışmalara katılan ve beğeni toplayan yerel bir komedi grubunun parçası olan Zelenskiy ise sadece 17 yaşında olmasına rağmen, gelecekteki kariyerine odaklı bir şekilde ilerliyordu. İkilinin ilişkileri üniversite yıllarında başladı ve bugünlere kadar geldi.

Kadın hakları konusunda da çalışmaları ile bilinen Olena, Ukrayna’nın cinsiyet eşitliği konusundaki G7 uluslararası girişimi olan Biarritz Ortaklığına katılımını başlattı ve eşit haklar için çalışan bir platform olan Ukrayna Kadın Kongresi’ni destekledi.

ÇİFT, RİSKLERE RAĞMEN KİEV’DE

Şimdi Olena bir kez daha zorlukların üstesinden eşiyle birlikte geleceklerinin sinyallerini verdi ve Putin’in saldırganlıkları karşısında ülkesine ve eşine desteğini yineledi. Kişisel olarak risk altında olmalarına rağmen, çift Kiev’de kalmayı tercih etti.

Olena, ilk saldırıların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Panik ve gözyaşım olmayacak” yazdı. ‘Sakin ve kendinden emin olacağım. Çocuklarım bana bakıyor. Yanlarında olacağım. Ve eşimin yanında. Ve halkımın yanında…” yazdı.

Önceki gün ise yine Instagram hesabından Ukrayna bayrağının fotoğrafını paylaşarak, ‘Sevgili halkım! Ukraynalılar! Bugün hepinize bakıyorum. Televizyonda, sokakta, internette gördüğüm herkes. Yazılarınızı ve videolarınızı görüyorum. Ve biliyor musunuz? Siz İnanılmazsınız!” dedi.

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