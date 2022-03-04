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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih işlemleri başladı. Adaylar KPSS-2022/4 tercihlerini, 4 Mart - 10 Mart tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı: KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek.

KPSS 2022/4 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL TERCİHLERİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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