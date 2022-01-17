Karneler ne zaman verilecek, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Öğrencilere dinlenme ve eksikliklerini tamamlamak için fırsat veren yarıyıl tatili yaklaştı. Sömestr olarak bilinen tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacak. Karneler 21 Ocak Cuma günü alınacak, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 6 Şubat tarihine kadar devam edecek.

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Okullar yarıyılın sona doğru yaklaşırken, öğrecilere Çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alarak tatile çıkacak. Tatil hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler “Okullar ne zaman kapanacak” sorusuna yanıt arıyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

OKULLAR KAPATILACAK MI?

Yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az 2 doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.