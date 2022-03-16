Okul kömürlüğünden Berlin Filarmoni’ye

Dünyanın en iyi sanatçıları artık Cemal Reşit Rey’ deki, Ustalık Okulu’nda Türk öğrencilere gönüllü eğitim veriyor. İlkokulun kömürlüğünde müzik eğitimine başlayan MSÜ Güzel Sanatlar öğrencisi Ayça Gökdeniz, “İleride üyesi olma hayali kurduğum Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan Sanatçı Knut Weber’le çalıştığımıza inanamıyorum” dedi.

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Berlin Filarmoni Orkestrası' ndan Sanatçılar Markus Groh, Kunt Weber, Luis Esnaola ve Matthew Hunter gönüllü ders veriyor. Mimar Sinan, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri Çağla Ulusev viyola, Selen Aydoğan keman, Ayça Gökdeniz viyolonsel ve Nil Magali piyano dersleri aldı. Cemal Reşit Rey (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, “İstanbul'un en önemli konser salonu CRR'de dünyaca ünlü sanatçılar ve onlardan birebir ders almayı hak eden, sanatçı namzetleri var. Sanatçılar, projede gönüllü oldu. CRR artık sadece bir konser salonu değil, bir okul” diye konuştu.

‘Şans kapısı'

İÜ Devlet Konservatuvarı 2. sınıf öğrencisi Çağla Ulusev: “Annem ve babam sanatçı değil ama beni hep desteklediler. Ortaokulda piyano dersi aldım. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde viyolaya geçtim. Konservatuvarda Prof. Dr. Beste Tıknaz Modiri'nin öğrencisiyim. Matthew Hunter'le viyola çalışma imkanı veren CRR hayatımda büyük bir şans kapısı açtı.”

‘Hayallerime yaklaştım'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ayça Gökdeniz: “İlkokul birinci sınıftayken Bursa'dan İstanbul'a taşındık. Ulubatlı Hasan İlkokulu'nun bodrumundaki kömürlükte akordeon çalarak, müzik derslerine başladım. Barış İçin Müzik Vakfı'nın da kurucuları olan Yeliz ve Mehmet Baki müziğe olan ilgimi okulun bodrumunda keşfetti. Şimdi, konservatuarda okuyor, çello çalıyorum. İleride üyesi olma hayalleri kurduğum Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Knut Weber'le çalışıyoruz. Hayallerime yaklaştım. Berlin'de çello çalacağım”

‘Ustadan öğreniyoruz'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Selen Aydoğan: “Konservatuvarda hocam Prof. Dr. Çiğdem İyicil'den keman eğitimi alıyorum. CRR'deki dünyaca ünlü usta sanatçılardan ders alıp, bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Müzikal bakış açım değişti.”

‘Lise öğrencisiyim'

İÜ Devlet Konservatuvarı ve lise öğrencisi Nil Malagi Lopez: “Annem piyanist bir Türk ve 2020'de kaybettiğim babam İtalyan çello sanatçısı, orkestra şefi. Çocukluğumdan bu yana piyano hayatımda var. Lise 3. sınıftayım. İ.Ü Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir'in öğrencisiyim. CRR'deki ustalık sınıfına seçildim. Markus Groh'dan ders almak müthiş.”