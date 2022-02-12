TYT kaç dakika? TYT süresi uzatıldı mı?

YKS'de başarı göstererek hayalini kurduğu üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler bu sene sınava birtakım değişikliklerle girecek. TYT sınav süresi bu sene uzatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre göre TYT 135 dakika yerine 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

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Her yıl milyonlarca gencin ter döktüğü YKS için başvuru süreci başladı. Akşam saatlerinde başlayan başvurular ile birlikte değişiklikler de duyuruldu. Buna göre, baraj puanı uygulaması kaldırılırken, sınav süresi de uzatıldı.

TYT KAÇ DAKİKA?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

* TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

* SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

TYT NEDİR?

TYT, lise (12.sınıf) öğrencilerinin üniversiteye girmeye hak kazanabilmek için girmeleri gereken YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 1.oturumu olan Temel Yeterlilik Testidir. 9 ve 10. sınıf konularını kapsayan mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmek üzerine kurulu olan TYT, AYT’ye girmek isteyen adayların girmesinin zorunlu olduğu bir testtir. TYT’ye giren öğrenciler lise müfredatından ve lisede görmüş oldukları derslerden sorumludur. Öğrencilerin sınav esnasında çözdükleri her soru sınav sonucuna etki etmektedir. Lise müfredatından çıkan soruları ile TYT üniversiteye girme hayali kuran tüm öğrenciler için ilk aşama niteliğindedir.

TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. 3 oturumlu bir sınav olan YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 12 Ekim 2017 tarihinden bu yana TYT olarak adlandırılmaktadır. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklinde iki sınavdan oluşmaktadır. 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan TYT, YGS'nin yerini almıştır.