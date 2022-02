Yine GAÜN, yine torpil iddiası

Bir süre önce adı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Deli, tam bir deli” şeklindeki şikayetiyle gündeme gelen Prof. Dr. Arif Özaydın’ın rektörü olduğu Gaziantep Üniversitesi, bu kez de yüksek lisans sınavlarında düşük adaylara yüksek mülakat puanları verilerek kazandırıldığı iddialarıyla gündeme geldi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor 2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı için, sınava katılanlardan 25 asil ve 25 yedek listesi ilan edildi.

Ancak, listelerin ilanıyla birlikte torpil iddiaları da gündeme geldi. Birçok aday, sosyal medya hesaplarından istenen adaylara yüksek mülakat puanları verilerek sınavın kazandırıldığı yolundaki paylaşımlar yaparak iptalini istedi.

KAZANANLARA YÜKSEK MÜLAKAT PUANI VERİLDİ

Daha önce de bazıları gelen tepkiler üzerine iptal edilen ‘Adrese teslim kadro ilanlarıyla' gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi'nde açıklanan listeye göre, sınavı kazanamayan adayların ALES ve Lisans genel ortalamasının asillerin ortalamasından daha yüksek olduğu dikkat çekerken, bu sonucun asillerin mülakat notuyla ortalamalarının yükseltildiği şeklinde değerlendirildi.

Yedek liste kontrol edildiğinde yerleşmeye hak kazanan ilk 25 kişinin üniversite mezuniyet notunun yerleşemeyenlerinkinden daha düşük olduğu görülüyor.

Mülakat puanları incelendiğinde yerleşen adayların ortalamasının yüzde 83.2, yedek adayların ortalamasının ise yüzde 56.5 olduğu görülüyor.

Yani kazanmada mülakat notu belirleyici olduğu ortaya çıktı.

KAZANAMAYANLARIN ORTALAMASI, KAZANANLARDAN YÜKSEK

Asıl listeye girenlerin lisans not ortalaması 74.048 iken, yedek listeye girenlerin lisans not ortalaması ise 75.61. Yani kazanamayanların not ortalaması, kazananlardan daha yüksek.

Mülakat puanı değerlendirmesinde ise kazanan adaylara yüzde 83.2 mülakat puanı verilirken, kazanamayan adayların puan ortalaması ise 55.51.

Yani, kazanan adaylara kazanamayanlardan ortalama 28 puan daha fazla puan verildi.

EN DÜŞÜK ALESLİ'YE 100 TAM PUAN

Asıl ve yedek liste incelendiğinde mülakat puanı yüksek tutularak istenen adayların kazandırıldığını ortaya çıkaran birçok örnek dikkat çekiyor.

Asıl listenin 23. Sırasında 56.1 ALES puanı ve 65.2 lisans ortalamasıyla en az puanı olan adaya 100 mülakat puanı verilerek kazandırılması sağlanmış.

Aynı listenin 18. Sırasındaki adayın ise 58 yüksek lisans ortalaması ve 67.2 ALES puanı olmasına karşın 90 mülakat puanıyla asil listede yer bulmasının sağlandığı görülüyor.

KAZANAMAYANLARA DÜŞÜK MÜLAKAT PUANI

İlan edilen yedek listede ise yüksek lisans ve ALES puanlı olmalarına karşın, düşük mülakat puanı verilerek hak kaybına uğratıldığı ileri sürüldü.

Buna göre, yedek listenin ilk sırasında bulunan aday 81.5 yüksek lisans ortalaması ve 70.6 ALES ortalaması bulunmasına karın 50 mülakat puanı verilerek liste dışında bırakıldı.

86.7 lisans ortalaması ve 66 ALES puanı olan bir başka aday da aynı akıbete uğradı.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

Mülakat puanlarıyla haklarının gasp edildiğini ileri sürülen yüksek lisans adayları sosyal medya hesaplarından haksızlığa isyan etti.

Yedek listede kalan adayların önemli bir çoğunluğunun asıl listeye giren adaylardan hem lisans ortalaması, hem de ALES puanıyla daha iyi durumda olmasına karşın mülakat puanları düşük tutularak kazandırılmadığını ileri süren adaylar, yetkililerden inceleme başlatılarak sınavın iptal edilmesini istedi.