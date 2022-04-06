Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü 1.919 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 909 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.126 TL.

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Altın fiyatları, Fed yetkilisi Brainard’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının dolara destek sağlaması ve ABD’nin Hazine tahvillerinin getirisi birkaç yılın zirvesine taşımasının ardından yatay seyretti. Brainard’ın açıklamaları, Ukrayna’daki savaşa dair belirsizlikten destek bulan ve güvenli

liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,922.59 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,926.20 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 902 TL, satış 909 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 909 TL.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Nisan Çarşamba günü 9.118 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.473 TL, satış 1.503 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.53 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.065 TL, satış 6.126 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.125 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.947 TL, satış 3.007 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.007 TL.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.951 TL, satış 6.011 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.014 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.938 TL, satış 5.998 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.000 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün yaşanan zayıf dalgalanma sonrasında günü %0.26 oranında sınırlı değer kaybı ile 910.40TL seviyesinden kapadı. Son günlerde dar bantta hareket eden Gram Altının teknik göstergelerinde güç kaybı sürüyor. Gün içi hareketlerde 902 TL seviyesini ara destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu desteğinin üzerinde kalınmaması halinde ise 890-886 bandına kadar gevşeme beklenilebilir.