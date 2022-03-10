Antalya’nın ünlü oteller bölgesindeki kamu arazisi haraç mezat satılacak

AKP iktidarı bu defa Antalya'nın en güzel plajlarından birinde, lüks oteller bölgesindeki kamu arazisini satışa çıkardı. Side Turizm Alanı'ndaki araziye teklif için sadece 13 gün süre verildi. Cennet arazi yangından kaçırırcasına satılacak.

Sozcu.com.tr

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Ege ve Akdeniz’in en güzel köşelerindeki devlet arazilerinin satışı hız kesmiyor.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en lüks otellerinin bulunduğu Side Turizm Alanı-Kumköy Bölgesi’nde bulunan, çok değerli bir kamu arazisi daha satışa çıkarıldı.

Antalya’nın en güzel plajlarından birinde bulunan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait 5 bin 133 metrekare arsa 2018 ‘de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında haraç mezat satılacak.

18 milyon 266 bin 245 TL tahmini bedel belirlenen arsa için 547 bin 987 TL geçici teminat istendi.

2886 sayılı sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kapalı teklif usulü ile yapılacak satış için isteklilere sadece iki hafta süre verildi. 23 Marta kadar sunulacak teklifler 24 Mart’ta düzenlenecek ihalede değerlendirilecek.

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