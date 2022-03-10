Kara bitti denizleri de satıyorlar

Zeytinlikler ve doğal alanlar yetmedi, deniz alanları da özelleştirme yoluyla şirketlere devredilecek. Marmara Denizi’nin önemli bir bölümü artık şirketlerin özel sahaları olacak.

Erdoğan SÜZER

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Devletin en değerli kurumlarını, kupon arazilerini, askeri alanları satan, doğal alanlara tesis izni veren iktidar, şimdi de denizleri işletme hakkı devri yoluyla özelleştirmeye açtı.

İki ayrı Cumhurbaşkanı kararıyla Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ile bu 2 santralin kullandığı deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı. Santraller ve santrallerin çok değerli arsalarıyla birlikte deniz alanları da işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilecek. Böylece Marmara Denizi'ndeki deniz alanları özel şirketlere devredilmiş olacak. Koordinatlarla belirlenen deniz alanlarını kullanma yetkisi özelleştirmenin ardından devletten çıkıp firmalara geçecek.

SÜRE BİTİMİNE KADAR KULLANACAK

Karara göre, santrallere ait taşınmazlar varlık satış yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kara ve deniz alanları ise işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. İşletme hakkı kaç yıl süreyle verilirse şirket o süre bitimine kadar tahsisli deniz alanını kullanacak.

Karara göre, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santraline ait Marmara Ereğlisi'nde toplam 21 arazi ve 15 deniz alanı, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim B Santraline ait 5 arazi ve 24 deniz alanı özelleştirecek. Her iki özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Başka bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Türkiye Şeker Fabrikalarının Ağrı Eleşkirt'teki arsasının imar planlarının gelişme konut alanı ile park ve yol olarak değiştirilmesi kabul edildi. Yozgat Kadışehri'ndeki arsanın ticaret konut alanı, gelişme konut alanı, park ve yol ile Erzincan Çayırlı'daki arsanın ticaret-konut alanı ve yol olarak değiştirilmesi de Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı. Bir diğer kararla da TEDAŞ'ın İstanbul Tuzla, Ankara Etimesgut ve Kırşehir Merkez'de binlerce metrekare arsasının çeşitli yöntemlerle özelleştirilmesine karar verildi.