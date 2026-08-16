Galatasaray, Lyon'un sol kanat oyuncusu Malick Fofana için Roma ile rekabet halinde. Durgun geçen transfer döneminde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadroya katan sarı-kırmızılılar, sol kanadı güçlendirmek için adımlarını hızlandırdı.

Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray 21 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek adına Roma'dan daha yüksek bir maaş teklif etti.

LYON-FENERBAHÇE MAÇLARINI BEKLİYOR

Haberde, Galatasaray'ın transferi tamamlamadan önce Lyon'un Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarını izlemek istediği belirtildi.

Bu süreçte Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceği ve transfer politikasının nasıl şekilleneceği, Fofana'nın geleceğinde belirleyici olabilir.

Roma'nın 18-26 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlara kadar rekabette öne geçmeye çalıştığı kaydedildi. Lyon ise İtalyan kulübünün 40 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifine rağmen, Galatasaray'ın da pazarlığa dahil olması nedeniyle henüz nihai kararını vermediği iddia edildi.