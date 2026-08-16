Çorum maçından sonra “Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. 10 numara pozisyonu, forvet ve kanat oyuncusunu çok acil kadromuza katmamız gerekiyor” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun kurucusuna kavuşuyor. Demiryolu CEO’su Oleg Belozerov, orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov’un Galatasaray’a transferini, daha kısa vadeli bir ödeme planı şartıyla onayladı.

DEPLASMAN KRALI

Galatasaray, 28 milyon Euro piyasa değeri olan Batrakov’un bonservisi için Lokomotiv’e beş yıla yayılmış 25 milyon Euro teklif etti. 21 yaşındaki oyuncunun da 3.5 milyon Euro’ya imza atması bekleniyor. Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol attı ve 12 asist yaptı. Ayrıca son üç sezonda Rusya Premier Ligi’nde deplasman maçlarında gol ve asist lideri konumunda.