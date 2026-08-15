Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, Rus futbolcunun bonservisi için 25 milyon euroluk teklif sundu ve olumlu yanıt aldı.

Transferin önündeki tek engel artık Lokomotiv Moskova'nın ödeme yöntemine vereceği yanıt. Oyuncu ve menajer cephesinden olumlu dönüşler alan Galatasaray, sportif ve ekonomik şartların yanı sıra vize süreçlerini de önceden kontrol etti.

'İSTİFA' SESLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların RAMS Park'ta "Yönetim istifa" tezahüratları yaptığı Çorum FK maçı sonrası teknik Direktör Okan Buruk, kadro güçlendirmesine değindi. Buruk, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı ilk başta güçlendirmek istiyoruz. Yani hep söylüyorum; 10 numara pozisyonu, bir forvet oyuncusu, bir kanat oyuncusu... Bunları çok acil bir şekilde kadromuza katmamız gerekiyor" dedi.

Buruk, bu transferlerin hem kadroyu hem de taraftarı pozitif etkileyeceğini vurgulayarak, "En hızlı şekilde zaten bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Batrakov ile yapılan görüşmelerde el sıkışıldığı, genç futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro seviyesinde maaş teklif edildiği ve bu teklifin kabul gördüğü aktarıldı. Transfer paketi kapsamında yaklaşık 3 milyon euroluk menajer komisyonu da yer alıyor. Galatasaray yönetimi, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında vize sorunu yaşayıp yaşamayacağını araştırdı. Avrupa'da düzenli şekilde yararlanabilmek için bu konunun transfer tamamlanmadan netleştirilmesi hedefleniyor.

21 yaşındaki Batrakov, hücum orta saha ve 10 numara pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor. Galatasaray, oyuncuyu hem bugünü hem de geleceği kapsayan bir yatırım olarak değerlendirmeye alıyor.