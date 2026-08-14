Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinin ardından hücum hattında ayrılık rüzgarı esecek. Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi’nin kadroya katılması ve Anderson Talisca'nın gol yollarındaki performansı, taşları yerinden oynatacak.

Ajansspor'un haberine göre; Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi’nin kadroya katılmasıyla forma rekabetinde geriye düşen Sidiki Cherif, takımdan ayrılacak. Söz konusu habere göre Fransız yıldız için Arap Yarımadası'ndan resmi teklif geldi.

Fenerbahçe'nin, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirme yaptığı ve teklifin kabul edilmesi halinde Cherif'in takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Daha önce Ipswich Town ve Coventry City'nin Sidiki Cherif'in durumunu takip ettiğine yönelik iddialar çıkarken Yağız Sabuncuoğlu ise, genç yıldıza Premier Lig'de teklif geldiğini iddia etti.

Piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Cherif'in Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon sarı lacivertli forma ile 17 karşılaşmada görev alan Fransız forvet, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.