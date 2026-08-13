Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, transferin detayları paylaşıldı.

Sözleşmenin 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve 2028-2029 sezonu sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, Vlahovic'e her bir futbol sezonu için 7 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği de açıklandı. İmza parası, bonuslar ve menajer ücretlerine ise açıklamada yer verilmedi.