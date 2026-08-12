Beşiktaş transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Dusan Vlahovic'ten sonra İtalya'dan bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre transfer komitesi Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'i transfer gündemine aldı.

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu ile bir diğer İtalyan takımı olan Fiorentina'nın da yakından ilgilendiği belirtildi.

ITALİANO DA SICAK BAKIYOR

Ayrıca Italiano'nun da Norveçli orta saha oyuncusunun mevcut orta saha rotasyonuna dahil edilmesi fikrine sıcak baktığı ve transfer için olumlu görüş bildirdiği belirtildi. 2025/26 sezonunda Sassuolo forması ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kristian Thorstvedt, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.