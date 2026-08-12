Bu sezon lige güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, kadrosunda yer alan Mısırlı genç stoper Omar Fayed'in Frosinone'ye transferi konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan takımı yapılan görüşmelerde tüm şartlarda mutabakata varılırken, transferin tamamlanması için son aşamaya gelindi.

Transferin Son Aşamasındayız

23 yaşındaki savunmacı, yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2023/24 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Fayed, sarı-lacivertliler ile hiçbir resmi maçta görev almadı.