Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred'in, yeni sezonda ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya imza atacağı iddia edildi. Brezilya basınına göre; deneyimli futbolcuya yakın bir kaynak, Fred'in Atletico Mineiro'ya transferi konusunda anlaşma sağladığını belirtti. TAŞINMA HAZIRLIKLARINA BAŞLADI Haberde; Fenerbahçe'nin bugün oyananacak olan Sturm Graz maçının Fred'in sarı-lacivertli formayla son maçı olacağı iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun, Türkiye'den Belo Horizonte'ye taşınmak için hazırlıklara başladığı da aktarıldı. Atletico Mineiro'nun, Fred için bonservis bedeli ödemek istemediği, transferin gerçekleşebilmesi için 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin beklendiği kaydedildi.

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