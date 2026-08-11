Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ederson için sürpriz bir takas formülü gündeme geldi. Brezilyalı file bekçisi Ederson ile Juventus'ta mutlu olmayan Arjantinli yıldız Nico Gonzalez'in takas edilmesi hedefleniyor. Kaleci arayışında olan Serie A ekibinin de bu takas seçeneğine sıcak bakabileceği iddia edildi.

JUVENTUS’TA OYNAMAK İSTEMİYOR

Juventus'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Nico Gonzalez geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirmişti. İspanyol temsilcisinin bonservisini almaması üzerine İtalya'ya geri dönen 28 yaşındaki oyuncu, yeni bir takım arıyor. Her iki kanatta ve santrfor pozisyonunda görev yapabilen Arjantin Milli Takımı oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği belirtiliyor.