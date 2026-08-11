Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi transferlerin ardından forvet takviyesini de bitirdi. Yönetim, dünyaca ünlü birçok yıldızla görüştükten sonra rotayı Romelu Lukaku'ya çevirdi. Mavi-beyazlılar, Belçikalı golcüyle senelik yaklaşık 10 milyon Euro maaş üzerinden iki yıllık anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncunun İtalya'da sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.

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Pazarlıklar kıran kırana geçti. İtalyan devi Napoli, 12 milyon Euro'da ısrar ederken, Fenerbahçe teklifi sürekli artırdı. Son olarak Fenerbahçe, 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında teklifini iletti. Napoli, bu rakamı kabul etti. Lukaku'nun sürecin daha fazla uzamaması için Napoli'ye yaptığı baskının da bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

Lukaku'nun temsilcisi Federico Pastorello, transferin tamamlanması için İtalya'ya geçti. İtalyan basınına göre resmi açıklama her an gelebilir. Yönetim, bu hafta Romelu Lukaku'yu İstanbul'a indirip iki yıllık sözleşmeye imza attırmayı planlıyor.