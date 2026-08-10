İngiltere'de transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, önemli bir transfere imza atmak üzere. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, aradığı kaleciyi Türkiye’de buldu. Gazeteci Salim Manav’ın haberine göre İngiliz ekibi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde transferin mali şartları üzerinde de uzlaşma sağlandı. Hull City bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gidecek olan Deniz Dönmezer, çalışma izni alması ve sağlık kontrollerinden geçmesi durumunda resmi sözleşmeye imzasını atacak.

17 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. Dönmezer, Kayserispor'da ise 3 maçta sahaya çıktı.