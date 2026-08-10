Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimlerin kim olacağı da büyük merak konusu. Geçen sezonu Real Betis’te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ta kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin İstanbul’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladığını açıkladığı Amrabat, kariyerine eski takımı Real Betis'te devam etmek istiyor.

ABC Sevilla'nın haberinde, Faslı orta saha oyuncusunun, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshederek serbest kalmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

MAAŞINDAN FERAGAT EDECEK

Habere göre Amrabat, Fenerbahçe ile kalan 2 yıllık sözleşmesinden ve bu süreçte kazanacağı yüksek maaştan feragat ederek bonservisini eline almak istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Betis'e dönmek olduğu ifade edildi. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de Amrabat'a olumlu baktığı ancak İspanyol ekibinin şu aşamada transferde farklı bölgelere öncelik verdiği kaydedildi. Amrabat böylece Aziz Yıldırım’ın başkanlığı dönemindeki ilk ayrılık olacak.