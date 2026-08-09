Transferin sessiz takımlarından Galatasaray listeye yeni bir forvet adayı aldı. Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer gündemine aldığı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için 23 yaşındaki Hollandalı golcüyü takip ediyor.

1.96 BOYUNDA, PİYASASI 25 MİLYON EURO

23 yaşındaki forvet, 2025/26 sezonunda kiralık olarak Strasbourg forması giydi ve tüm kulvarlarda 18 maçta 8 gol ve 2 asist üretti. 1.96 boyundaki Emegha'nın piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirtiliyor.