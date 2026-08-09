Beşiktaş, orta saha transferi için Newcastle forması giyen Joe Willock ve Tottenham’da oynayan Conor Gallagher’ı listesine aldı.

İşte zorlu operasyonda son durum:

JOE WILLOCK: Newcastle 18 istiyor, Beşiktaş 10 milyon Euro veriyor. Willock’un kontratının bitmesine bir yıl kaldığı için Newcastle’ın Beşiktaş’ın teklif ettiği rakamlara inmesi bekleniyor. Yıllık 5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş aynı rakamı önerdi. Kulübü indirim yaptığı an transfer biter.

CONOR GALLAGHER: Tottenham, 35 milyon Euro istiyor. Beşiktaş resmi kiralama teklifi yaptı. Tottenham yanıt vermedi. Gallagher’ın yıllık 8.3 milyon Euro’luk ücreti ve yüksek bonservisi, bu transferi Willock’a kıyasla çok daha zorlu bir operasyon haline getiriyor.