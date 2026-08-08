Hücum hattına bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, geniş bir liste üzerinde çalışıyor. Transfer görüşmeleri yapmak için Madrid’e giden Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer’in Brezilyalı golcü Endrick için Real Madrid’le masaya oturduğu ortaya çıktı. Kamer, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak istedi, Real Madrid yönetimiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

TAM BİR JOKER

Ancak Endrick’in Fenerbahçe’ye gelme konusunda tereddütler yaşadığı belirtildi. 10+4 kuralına uygun olması ve hücum hattının her bölgesinde görev yapması nedeniyle sarı-lacivertliler Endrick’e öncelik vermiş durumda. Yönetim, genç futbolcuyu ikna ederse, transfer gerçekleşecek. 1,73 boyundaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Lyon’da 21 maça çıkıp 8 gol atmış, 7 de asist üretmişti.

SON İHTİMAL LUKAKU

Bir yandan da Benfica ile Pavlidis konusunda pazarlık yapan Fenerbahçe’ye Napoli’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku önerildi. Suudi Arabistan kulüplerinden ve Trabzonspor’dan gelen teklifi reddeden 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. Kanarya da Endrick ve Pavlidis hamlelerinden sonuç alamazsa Lukaku’ya yönelecek.