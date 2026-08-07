Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe’de Romelu Lukaku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerilen Belçikalı forvet, sosyal medyadan önemli bir hamle yaptı.

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yaptığı bir paylaşımı beğendi. Lukaku'nun bu hamlesi kısa sürede gündem olurken, sarı lacivertli taraftarı ise heyecanlandırdı.

Öte yandan Napoli'den ayrılmaya hazırlanan Romelu Lukaku, menajerler aracılığıyla bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. Belçikalı oyuncu Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.