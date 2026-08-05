Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Real Madrid’in genç yeteneği Endrick’i almıştı. Endrick’in de Real Madrid’den ayrılmak istediği öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmek adına Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertlilerin Madrid ekibiyle temaslarını sıklaştıracağı öğrenildi. 20 yaşındaki Brezilyalı forvet, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Lyon'da tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı. Endrick, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı

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