Trabzonspor, yılın transferinde geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool’dan ayrılan Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Karadeniz ekibi, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. MALİ DETAYLARI DA BELLİ OLDU Öte yandan transferin mali detayları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Salah formalarının gelirinden yüzde 25'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek. Salah’ın kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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