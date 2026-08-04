Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Savunmanın merkezine derinlik kazandırmak isteyen sarı lacivertliler, takas formülü ile harekete geçti. Fenerbahçe Alanyaspor'un genç stoperi Ümit Akdağ için düğmeye bastı.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki savunmacı için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak. Sözlü temasta, sarı lacivertliler, 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Akdeniz ekibine, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon euro önerdi.

Ancak Alanyaspor'un takasa sıcak bakmadığı öğrenildi. Akdeniz ekibinin Cengiz Ünder için ödeyebileceği maksimum yıllık ücretin 1 milyon euro olduğu öğrenilirken Cengiz Ünder'in 3.6 milyon euro kazanıyor oluşu, takasın önündeki en büyük engel. Fenerbahçe, Cengiz'in maaşının kalan kısmını karşılaması halinde transfer gerçekleşebilir.