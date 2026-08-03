Transferde önemli isimlerle görüşen Fenerbahçe yönetimi, gündemine dünya yıldızını aldı. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı transfer edebilmek için harekete geçti.

The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, ses getirecek bir hamle yapmak için Rashford'un şartlarını araştırıyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer isimlerin Milan forması giyen Rafael Leao ile Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaila Sarr olduğu belirtildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre Fenerbahçe, Marcus Rashford'un menajerleriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiliz futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, transfer kararını aceleye getirmeyeceği ifade edildi. Rashford'un Türkiye seçeneğini değerlendirmesi halinde Fenerbahçe'nin bu transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazır olduğu öne sürüldü.

MANCHESTER UNİTED KARARINI VERMEDİ

Barcelona'ya gitmek isteyen Rashford'ın yerine Katalan devi daha az maliyetli olan Karim Adeyemi'yi transfer etti. Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ise Rashford için kararını vermedi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Rahsford'ın kamp performansına göre geleceğine karar verecek. Kariyeri boyunca 506 resmi maçta mücadele eden İngiliz yıldız, 161 gol ve 99 asist yaptı.