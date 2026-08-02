Transferde henüz bir isimle anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takımda taraftarı korkutan bir teklif ortaya çıktı. Galatasaray’ın süper yıldızı Victor Osimhen için İngiltere'den önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre, yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Tottenham, hücum hattını Osimhen ile güçlendirmeyi planlıyor.

İngiliz ekibinin ilk etapta 65 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın 76 milyon Euro'dan az teklifleri değerlendirmeyeceği öne sürüldü.

Tottenham'ın güvenilir bir golcüye ihtiyaç duyduğu aktarılırken, Galatasaray'a şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadığı ve doğrudan temasın gerçekleşmediği ifade edildi.

DEVLER SIRAYA GİRDİ

27 yaşındaki Nijeryalı süper star ile İngiltere'den Manchester United ile Chelsea ve İspanya'dan Atletico Madrid'in ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Victor Osimhen, 22 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.