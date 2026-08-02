Milli kaleci Altay Bayındır transferde ters köşe yapıyor… Manchester United takımında fazla forma şansı bulamayan milli kaleci daha fazla oynamak için İspanya’ya transfer oluyor. Altay Bayındır'ın, İspanya'nın Celta Vigo takımıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin olumlu yönde ilerlediği öne sürüldü.

CELTA VİGO’YA İMZAYI ATIYOR

İspanyol basınına göre, Celta Vigo ve Manchester United arasında prensip anlaşması sağlandı. Tecrübeli kalecinin, LaLiga takımına transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi. Kulüpler arasında belge değişiminin başladığı ve sözleşmelerin imzalanması da dahil olmak üzere son detayların görüşüldüğü belirtliyor. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

MANU’DAKİ PERFORMANSI

2023 yazında 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz devinde 3 sezonda 17 resmi maçta şans buldu. 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer maçlarda toplam 31 gol yedi.